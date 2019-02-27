HABER

Trafik kazasında 'alacak verecek' şüphesi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 01:20 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde oğlu ile birlikte yürürken minibüsün çarptığı Suriye uyruklu Hasan İdres yaralandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde oğlu ile birlikte yürürken minibüsün çarptığı Suriye uyruklu Hasan İdres yaralandı. İdres'in, kazadan sonra kaçan ve Suriyeli olduğu öğrenilen minibüs şöförüne 800 TL borçlu olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan Suriye uyruklu sürücü, 16 MN 004 plakalı minibüsle yol kenarında oğlu Fahri İdres ile yürüyen Hasan İdres'e çarptı. Suriye'nin Halep kentindeki çatışmada bacaklarından yaralanıp bir ay önce İnegöl'e taşındığı öğrenilen İdres, çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savrulurken, şoför ise olay yerinden kaçtı. Kazaya tanık olan Fahri İdres, babasının yanında gözyaşı dökerken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hasan İdres, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından polisin yaptığı araştırmada Hasan İdres'in, kendisi gibi Suriyeli olan ve ismi açıklanmayan şoföre 800 TL. borcu olduğu ve iikilinin bu nedenle aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Kazanın bilinçli olarak yaşandığından endişe eden polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Kuyumcuda soygun: 2 ölü (2)Kuyumcuda soygun: 2 ölü (2)
İzban istasyonunda trenin altına atlayıp canına kıydı (2)İzban istasyonunda trenin altına atlayıp canına kıydı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.