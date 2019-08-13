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Trafik kazasında ayağını kaybeden gence milletvekilinden destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 12:56 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 2018 yılında meydana gelen trafik kazasında sol ayağını kaybeden gence AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu umut ışığı oldu.Çan ilçesinde 2018 yılında meydana gelen trafik kazasında kafede otururken bir süt kamyonunun kafeye girmesi sonucu araç altında kalan Kaan Karadeniz, sol ayağını kaybetmişti.

Trafik kazasında ayağını kaybeden gence milletvekilinden destek

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 2018 yılında meydana gelen trafik kazasında sol ayağını kaybeden gence AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu umut ışığı oldu.
Çan ilçesinde 2018 yılında meydana gelen trafik kazasında kafede otururken bir süt kamyonunun kafeye girmesi sonucu araç altında kalan Kaan Karadeniz, sol ayağını kaybetmişti. Gence AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu umut ışığı oldu. Çan ilçesine bayramlaşmak için gelen İskenderoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Arslan ve MHP Çan İlçe Başkanı Fevzi Karakaya ile birlikte trafik kazasında ayağını kaybeden Kaan Karadeniz’in ailesini ziyaret etti. Ziyarette baba İsmail Karadeniz’i ve kazada sol ayağını kaybeden Kaan Karadeniz’i dinleyen Milletvekili İskenderoğlu, "Kaan’ın sağlık konusundaki tüm sıkıntılarını protezi ve çalışma hayatı konusunda her zaman yanında olacağız. Kaan kardeşimizin sorunlarıyla yakından ilgileneceğiz. İlçe teşkilatımız ile birlikte kardeşimizin ihtiyaçlarını yakından takip edip ne yapılması gerekiyorsa destek için hazırız" dedi.

Trafik kazasında ayağını kaybeden gence milletvekilinden destek

Trafik kazasında ayağını kaybeden gence milletvekilinden destek

Trafik kazasında ayağını kaybeden gence milletvekilinden destek

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