Trafik kazasında hafızasını kaybetti! Her gün aynı caddede eşi ve oğlunu arıyor

Antalya’da yaşayan 35 yaşındaki Serkan Odabaşı, 18 yıl önce Konyaaltı Caddesi'nde bir parkta tanışıp sevdiği eşi ile dini nikah ile evlendi. Birkaç ay sonra Kahramanmaraş’taki ailesinin yanına giden Odabaşı, geçirdiği trafik kazası sonucu hafızasını kaybetti. Doktorların beş yıl içinde hafızasının yavaş yavaş geri geleceğini söylediği Odabaşı'nın kullandığı ilaçlar hafızasının yerine gelmesine yeterli olmadı. İyileşme süresi 10 yıla ulaşan Serkan Odabaşı, bir süre önce eşini ve bebeğini hatırlamaya başladı.

2 ay önce yeniden Antalya’ya gelen Odabaşı, öğretmen anne babasıyla birlikte yaşayan eşini ve çocuğunu aramaya başladı. Eşinin üç isminden ’Suat’ adını hatırlayan Odabaşı, Konyaaltı Caddesi üzerindeki binaları tek tek dolaşarak eşine ulaşmaya çalıştı. Tüm binaları gezip, muhtarlığa ve polise başvuran Odabaşı, tüm çabalarına rağmen bir sonuca ulaşamadı. Umudunu yitirmeyen Serkan Odabaşı, her gün aynı caddede bisikletiyle gezerek eşiyle karşılaşmayı ya da onun kendisini hatırlamasını umut ediyor.