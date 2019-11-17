HABER

Trafik kazasında hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 17:14 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de meydana gelen trafik kazasında, bisiklet kullanırken TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden Doktor Aytan Kar son yolculuğuna uğurlandı.

Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY'de meydana gelen trafik kazasında, bisiklet kullanırken TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden Doktor Aytan Kar son yolculuğuna uğurlandı.
Hadımköy Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesi'ndeki trafik kazasında bisiklet kullandığı sırada kontrolünü kaybedip devrilen TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Aytan Kar, Fatih Cami'nde kılınan cenaze namazı ile son yolcuğuna uğurlandı. İlkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kar'ın ailesi, yakınları, meslektaşları ve arkadaşları katıldı.
bahis siteleri Cenaze namazına katılanlar Aytan Kar'ın tabutu başında bekleyen ailesine başsağlığı diledi. Kar'ın eşi Ebru Kar, çocukları Kerem Kar ve Ahmet Turhan Kar da tabut başında gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Aytan Kar'ın tabutu cenaze aracı konularak Eyüpsultan Mezarlığı'na götürüldü ve burada bulunan aile kabristanına defnedildi.
(FOTOĞRAF)

PARTNERDünyanın en sağlıklı şehirleri açıklandı!Dünyanın en sağlıklı şehirleri açıklandı!
Rusya Kerç Boğazı’nda el koyduğu Ukrayna gemilerini iade ediyorRusya Kerç Boğazı’nda el koyduğu Ukrayna gemilerini iade ediyor
Büşra Nur Çalar kimdir?Büşra Nur Çalar kimdir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayranı kalçasına dokununca...

Hayranı kalçasına dokununca...

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Bölgeye kimseye yaklaştırılmıyor! Yoğun güvenlik önlemi alındı

Bölgeye kimseye yaklaştırılmıyor! Yoğun güvenlik önlemi alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MSB açıkladı: PKK/YPG, en az 800 DEAŞ’lıyı serbest bıraktı

'Terör örgütü 800 DEAŞ’lıyı serbest bıraktı'

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'a 'bayrak' tepkisi

KKTC bayrağı yakılmıştı! Türkiye'den sert tepki

Büşra Nur Çalar kimdir? Büşra Nur Çalar’ın kızının mevlid görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu

Büşra Nur Çalar kimdir?

KYK taahhütname onaylama nedir, nasıl yapılır? İlk KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK taahhütname onaylama nasıl yapılır?

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden terörist MİT operasyonuyla yakalandı

MSB duyurdu: 18 sivili katleden terörist MİT operasyonuyla yakalandı

Akçakale’ye atılan roketle şehit olan vatandaş gözyaşlarıyla defnedildi

Akçakale’ye atılan roketle şehit olan vatandaş gözyaşlarıyla defnedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.