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Trafik kazasında hayatını kaybeden iki kardeş toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

Trafik kazasında hayatını kaybeden iki kardeş toprağa verildi

TEKİRDAĞ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin refüje çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kardeş, Çorlu'da son yolculuklarına uğurlandı.

Havuzlar Mahallesi Fetih Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, İnanç (7) ve İrem Avşar (4) kardeşlerin cenazeleri, Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tedavileri hastanede süren anne Sevda ve baba Naif Avşar, cenaze törenine katılamadı.

- Olay

Dün Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde İstanbul yönüne giden Cengiz Avşar'ın (41) kullandığı 59 PH 386 plakalı otomobil, Köroğlu Park Alanı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpmış, kazada otomobilden savrulan İnanç Avşar olay yerinde, İrem Avşar ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kazada Cengiz Avşar, Sevda Avşar, İslam Avşar (5), Emir Nuh ve Naif Avşar (35) yaralanmıştı.

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2 ölücenaze Çorlu Kaza

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