Trafik kazasında hayatını kaybeden iki kardeşe hüzünlü veda

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bayram tatilinden dönen Yılmaz ailesinin bulunduğu otomobilin bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi, memleketleri Samsun'un Çarşamba ilçesinde defnedildi.

İstanbul'dan Samsun'a dönen Çınarlık Ortaokulu Müdürü Hakan Yılmaz'ın (42) kullandığı 55 RK 961 plakalı otomobilin, ilçe yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu araçtan fırlayarak hayatını kaybeden İremnur Yılmaz (16) ile kardeşi Kerem Sait Yılmaz'ın (14) cenazeleri, Çarşamba ilçesine bağlı Yukarı Taşpınar Mahallesi'ne getirildi.

Yukarı Taşpınar Camisi'nde, öğle namazının ardından Yılmaz kardeşler için cenaze namazını Çarşamba Müftüsü Osman Karagöz ile Terme Müftüsü Recep Apaydın kıldırdı.

Kazada hafif yaralanan baba Hakan Yılmaz'ı cenazede yakınları ve meslektaşları teskin etmeye çalıştı.

Çarşamba Ali Fuat Başgil Lisesi 10. sınıf öğrencisi İremnur Yılmaz ile TOKİ Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Kerem Sait Yılmaz'ın cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Yılmaz ailesinin yakınları ile İremnur Yılmaz ve kardeşi Kerem Sait Yılmaz'ın okul arkadaşları, Çarşamba Kaymakamı ve Terme Kaymakam Vekili Şükrü Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, kurum müdürleri ile eğitim camiası ile vatandaşlar katıldı.