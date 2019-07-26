HABER

Trafik kazasında hayatını kaybeden müzisyene son görev

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 15:20 | Son Güncelleme

Çanakkale’de önceki gün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Müzisyen Gökhan Yılmaz, memleketi Giresun’un Bulancak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde otomobilinin 40 metrelik şarampole uçması sonucu hayatını kaybeden müzisyen Gökhan Yılmaz, bugün Bulancak ilçesindeki Orta Camii’nde Cuma Namazı’na müteakiben kılınan cenaze namazının ardından ilçenin Samugüney köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.Müzisyen Yılmaz’ın cenazesine Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, ailesi, yakınları ve sanatçı dostları katıldı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden müzisyene son görev

Çanakkale’de önceki gün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Müzisyen Gökhan Yılmaz, memleketi Giresun’un Bulancak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde otomobilinin 40 metrelik şarampole uçması sonucu hayatını kaybeden müzisyen Gökhan Yılmaz, bugün Bulancak ilçesindeki Orta Camii’nde Cuma Namazı’na müteakiben kılınan cenaze namazının ardından ilçenin Samugüney köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Müzisyen Yılmaz’ın cenazesine Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, ailesi, yakınları ve sanatçı dostları katıldı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden müzisyene son görev

Trafik kazasında hayatını kaybeden müzisyene son görev

Trafik kazasında hayatını kaybeden müzisyene son görev

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladıArka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladı
Otomobil ve hafriyat kamyonu çarpıştı: 4’ü çocuk 6 yaralıOtomobil ve hafriyat kamyonu çarpıştı: 4’ü çocuk 6 yaralı
(Özel) Kamyonetin üstündeki çuvalı tutmak için çıktı, çuvalla birlikte çakıldı(Özel) Kamyonetin üstündeki çuvalı tutmak için çıktı, çuvalla birlikte çakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Adana'da sahte para operasyonu!

Adana'da sahte para operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.