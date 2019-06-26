Trafik kazasında hayatını kaybeden polis toprağa verildi

Kahramanmaraş’ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Kürtül Mahallesi’nde meydana geldi. Necmi Gök (46) idaresindeki 46 PN 923 plakalı otomobil, seyir halindeyken karşı yönden gelen C.Ö. idaresindeki 63 AP 076 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Metrelerce sürüklenen otomobilde ağır yaralanan sürücü Gök, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesinde (TEM) polis memuru olan Gök’ün yıllık izin için memleketine geldiği öğrenildi. Teyzesinin oğlunun çağrısı üzerine yemeğe gittiği ancak yolun yarısından dönen Gök’ün kaza yaptığı belirtildi.

Necmi Gök’ün cenazesi Ulu Cami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile çok sayıda polis memuru katıldı.



