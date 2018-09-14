Trafik kazasında hayatını kaybeden sporcunun anısına yarıştılar

Yarışlarda, laser 4.7 genel sıralamada Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesinden Batu Özonur birinci oldu. Optimist genel sıralamada birinci olan Turgutreis Yelken Kulübünden Utku Temirkan, "Ada Uz Özel Kupası"nı da kazandı. Yarışlarda optimist kızlarda da aynı kulüpten Bilge Nur Yazıcı birinciliği elde etti.

Akyarlar açıklarındaki yarışlara, laser 4.7 ve optimist sınıflarında mücadele eden 9 kulüpten 107 sporcu katıldı. Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışları, Ada Uz'un annesi Oya ve babası Ömer Uz da izledi.

Anne Oya Uz ise bazı şeylerin telafisinin olmadığını, kimsenin elinden yaşam hakkını almamak gerektiğini ifade etti. Oya Uz, şunları kaydetti:

"Nefes aldığımız her gün ne kadar şanslı olduğunuzu hatırlayın lütfen. Sabahları kalktığınızda, mutlu olmak için tek sebebin nefes almak olduğunu benim için hatırlayın. Onunla beraber tabii ki hırslarınız olacak, başarıların peşinde koşacaksınız ama bunlara çok fazla da kendinizi kaptırmayın. Sadece yaşamın amacını bilin."

Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde 5 Haziran 2016'da, evlerinin önünden karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ilkokul öğrencisi yelken sporcusu Ada Uz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

