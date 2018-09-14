Trafik kazasında hayatını kaybeden sporcunun anısına yarıştılar

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Ada Uz'un anısına yelken yarışması düzenlendi.
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından Turgutreis Yelken Kulübünün desteğiyle düzenlenen Muğla İl Birinciliği 5. ayak yarışları, hayatını kaybeden yelken sporcusu Ada Uz anısına gerçekleştirildi.
Akyarlar açıklarındaki yarışlara, laser 4.7 ve optimist sınıflarında mücadele eden 9 kulüpten 107 sporcu katıldı. Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışları, Ada Uz'un annesi Oya ve babası Ömer Uz da izledi.
Yarışlarda, laser 4.7 genel sıralamada Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesinden Batu Özonur birinci oldu. Optimist genel sıralamada birinci olan Turgutreis Yelken Kulübünden Utku Temirkan, "Ada Uz Özel Kupası"nı da kazandı. Yarışlarda optimist kızlarda da aynı kulüpten Bilge Nur Yazıcı birinciliği elde etti.
Farklı kategorilerde dereceye giren sporculara, törenle ödülleri verildi. Baba Ömer Uz, törende yaptığı konuşmada, oğlunu trafik terörüne kurban verdiklerini belirterek, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
Anne Oya Uz ise bazı şeylerin telafisinin olmadığını, kimsenin elinden yaşam hakkını almamak gerektiğini ifade etti. Oya Uz, şunları kaydetti:
"Nefes aldığımız her gün ne kadar şanslı olduğunuzu hatırlayın lütfen. Sabahları kalktığınızda, mutlu olmak için tek sebebin nefes almak olduğunu benim için hatırlayın. Onunla beraber tabii ki hırslarınız olacak, başarıların peşinde koşacaksınız ama bunlara çok fazla da kendinizi kaptırmayın. Sadece yaşamın amacını bilin."
Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde 5 Haziran 2016'da, evlerinin önünden karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ilkokul öğrencisi yelken sporcusu Ada Uz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
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