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Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Kırıkkale’de toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 15:33 | Son Güncelleme

Gaziantep’de otomobilinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Tankçı Uzman Çavuş Süleyman Sırakaya(28), memleketi Kırıkkale’de toprağa verildi.Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda kullandığı 06 LHN 95 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tankçı Uzman Çavuş Süleyman Sırakaya’nın cenazesi Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Halitli köyüne getirildi.

Gaziantep’de otomobilinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Tankçı Uzman Çavuş Süleyman Sırakaya(28), memleketi Kırıkkale’de toprağa verildi.
Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda kullandığı 06 LHN 95 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tankçı Uzman Çavuş Süleyman Sırakaya’nın cenazesi Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Halitli köyüne getirildi. Köy meydanında düzenlenen cenaze töreninde oğlunun tabutu başında helallik isteyen babası Mustafa Sırakaya, "Süleyman Sırakaya evladımızın daha dünyaya gelmezden evvel rüyamda bir yeşil kundak içerisine sarılıp ’bu senin dünyaya gelecek evladındır. Bunun adını Süleyman koy’ dediler. Böylelikle dünyaya geldi. 7 sene din eğitimini aldı. Bakü Üniversitesinde de talimini yaptı. Vatanı için canını seve seve vermeye hazırdı. Her zaman için ’ben vatanımı seviyorum’ derdi. ’Vatanım için bayrağım için gözümü kırpmadan canımı veririm’ derdi. Allah da onun dileğini kabul etti. Zaman zaman ben dua ederdim benden habersiz arkama geçerdi en çok şehitliği ben kendim isterdim. Zaman zaman bakardım arkamdan amin dediğini duyardım" dedi.
2 kız kardeşi olan, ailenin tek oğlu Uzman Çavuş Sırakaya, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine; Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Kırıkkale’de toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Kırıkkale’de toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Kırıkkale’de toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Kırıkkale’de toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Kırıkkale’de toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Kırıkkale’de toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Kırıkkale’de toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Kırıkkale’de toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Kırıkkale’de toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Kırıkkale’de toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Kırıkkale’de toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Kırıkkale’de toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Kırıkkale’de toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Kırıkkale’de toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Kırıkkale’de toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Kırıkkale’de toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Kırıkkale’de toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Kırıkkale’de toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Kırıkkale’de toprağa verildi
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