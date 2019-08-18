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Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 14:18 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Tercan ilçesinde şarampole uçan otomobilde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Orhan Çalışır, memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.Dün sabah saatlerinde Erzincan - Erzurum karayolu Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, Mevlüt Gedikci yönetimindeki 61 TY 262 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde şarampole uçan otomobilde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Orhan Çalışır, memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.
Dün sabah saatlerinde Erzincan - Erzurum karayolu Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, Mevlüt Gedikci yönetimindeki 61 TY 262 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, görev yerine giden 27 yaşındaki Uzman Çavuş Orhan Çalışır ve Ümit Çetin (16) hayatını kaybetti, Mevlüt Gedikci ise yaralandı.
Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Orhan Çalışır, memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazını müteakip Hunat Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Çalışır’ın cenazesi, Gömeç Mahallesi’nde toprağa verildi. Cenaze namazına, Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, uzman çavuşun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
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