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Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 14:22 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden uzman çavuşlardan Fatih Şahin’in cenazesi memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Edinilen bilgiye göre Mersin’de meydana gelen kazada hayatını kaybeden askerlerden Siirt Pervari Komando Bölük Komutanlığında görevli Fatih Şahin’in (27) cenazesi memleketi Tokat’a getirildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden uzman çavuşlardan Fatih Şahin’in cenazesi memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre Mersin’de meydana gelen kazada hayatını kaybeden askerlerden Siirt Pervari Komando Bölük Komutanlığında görevli Fatih Şahin’in (27) cenazesi memleketi Tokat’a getirildi. Büyük Camii’de öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Tokat Vali Vekili Mehmet Gödekmerdan, Il Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Birol Çavuşoğlu, Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Yaklaşık 10 ay önce evlendiği öğrenilen Şahin’in eşi ve annesi cenaze töreninde gözyaşı döktü. Şahin’in cenazesi Sarmadut mezarlığında toprağa verildi.

Olayın geçmişi
Olay, Nevşehir’de eğitim amaçlı bulunan 3 askerin senelik izinli olarak otomobilleri ile Mersin’e gezmek için giderken Sarıveli Mahallesi mevkinde refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu kaza meydana geldi. Dün meydana gelen kazada ok gibi bariyerlere giren otomobilde bulunan Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Serkan Arslan ile Siirt Pervari Komando Bölük Komutanlığında görevli Fatih Şahin hayatını kaybederken, bir asker kazayı yaralandı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
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