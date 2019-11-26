HABER

Trafik kazasında öldü, organları 3 hastaya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 12:09 | Son Güncelleme

Malatya’da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları, nakli bekleyen 3 hastaya umut oldu.Malatya’da 14 Kasım günü geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören C.A.’nın 22 Kasım sabahı beyin ölümü gerçekleşti.

Trafik kazasında öldü, organları 3 hastaya umut oldu

Malatya’da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları, nakli bekleyen 3 hastaya umut oldu.
Malatya’da 14 Kasım günü geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören C.A.’nın 22 Kasım sabahı beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine aile, organları bağışlama kararı aldı.
Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezi ile temasa geçilerek, en uygun hastalar belirlendi. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Harran Üniversitesinden gelen doktorlar tarafından alınan organlar nakil bekleyen hastalara umut olacak.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, beyin ölümünün gerçekleşmesi sonucu bağışlanan organlardan 2 böbreğin İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezindeki hastalara, karaciğerin ise Şanlıurfa Harran Üniversitesinde nakil bekleyen hastalara nakledileceği belirtildi.

Trafik kazasında öldü, organları 3 hastaya umut oldu

PARTNERYaşar İpek 'Sen ne azgın tekeymişsin' sözlerini affetmedi!Yaşar İpek 'Sen ne azgın tekeymişsin' sözlerini affetmedi!
Samsun’da FETÖ operasyonunda 3 kişi adliyedeSamsun’da FETÖ operasyonunda 3 kişi adliyede
4 dil bilen 2 üniversite mezunu mantıcı4 dil bilen 2 üniversite mezunu mantıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bakan Kurum'dan termik santrallerle ilgili flaş açıklama

Bakan, açık açık uyardı! 6 ay içinde...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 370 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı açıklandı

Adana'da deprem

Adana'da deprem

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

1 kilometrelik hız aşımı cezasına mahkemeden iptal

1 kilometrelik cezaya itiraz etti! Emsal karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.