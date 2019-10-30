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Trafik kazasında ölen ailenin içinde olduğu otomobili, 5.5 saat sonra işçiler buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 21:04 | Son Güncelleme

ERZURUM'da çakıl toplamak için dere kenarına inen Karayolu işçileri, ters dönerek bataklığa saplanan otomobilde, anne- baba ve kızlarının cansız bedenlerini buldu.

Arif ARİFOĞULLARI/AŞKALE (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'da çakıl toplamak için dere kenarına inen Karayolu işçileri, ters dönerek bataklığa saplanan otomobilde, anne- baba ve kızlarının cansız bedenlerini buldu. Mobese kameralarından ailenin, Van'ın Erciş ilçesinden İstanbul'a gitmek için saat 05.30 sırlarında yola çıktıkları, saat 11.00 sıralarında ise kaza geçirip, hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Karayolları işçileri bugün öğle saatlerinde Aşkale ilçesine bağlı Çayköyü mevkisinden geçen derenin kenarına çakıl toplamaya gitti. Ancak işçiler, ters dönerek, bataklığa saplanan otomobille karşılaştı. İşçilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye, AFAD ve trafik ekipleri sevk geldi. Yapılan incelemede 34 HBH 46 plakalı otomobilde Remzi Delibaş (70) ile eşi Nevin Delibaş (67) ve kızları Derya Delibaş'ın (39) cansız bedenleri olduğu görüldü.

Yaklaşık 10 metrelik dere yatağından vinç yardımı ile çıkarılan otomobildeki anne- baba ile kızlarının cenazeleri otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma başlatan polis, MOBESE kameralarından ailenin, baba Delibaş'ın kullandığı otomobille saat 05.30 sırlarında Van'ın Erciş ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığını, kazanın ise saat 11.00 sıralarında meydana geldiğini belirledi.

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