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Trafik kazasında ölen asker, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 18:36 | Son Güncelleme

 ANKARA'da yıllık izinde trafik kazası sonucu yaşımını yitiren Piyade Uzman Onbaşı Kader Doğan (24), memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Trafik kazasında ölen asker, son yolculuğuna uğurlandı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ANKARA'da yıllık izinde trafik kazası sonucu yaşımını yitiren Piyade Uzman Onbaşı Kader Doğan (24), memleketi Çankırı'da toprağa verildi.
Yıllık izne geldiği Ankara'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kader Doğan'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak memleketi Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Özlü köyüne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Vali Hamdi Bilge Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Orta Kaymakamı Cihat Abukan, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdür Vekili Yüksel Yazıcı, kurum amirleri, Doğan ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Doğan'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

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