Trafik kazasında ölen astsubay ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ulaştırma Astsubay Kıdemli Çavuş Durdu Mehmet Tuğsat (21) ve eşi Müzeyyen Tuğsat (18) Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Tuğsat çiftinin cenazeleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan alınarak, merkez Onikişubat ilçesi Döngele Mahallesi Mezarlığı'na getirildi.

Buradaki törene, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Andırın Kaymakamı Emre Dündar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çiftin cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında yan yana defnedildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde dün bir otomobilin karşı yöne geçerek başka bir otomobille çarpışması sonucu Müzeyyen Tuğsat olay yerinde, Durdu Mehmet Tuğsat ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, aynı araçtaki bir kişi de yaralanmıştı.

