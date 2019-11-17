HABER

Trafik kazasında ölen aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 17:36 | Son Güncelleme

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazeleri Burdur’da toprağa verildi.Okulların bir haftalık tatile girmesini fırsat bilen 70 yaşındaki Muzayin Tezcan, eşi Fetiye Tezcan (58), kızı Ayşe Kayhan ve torunları Gökçe Kayhan (5 aylık) ile Mehmet Arda Şenka’yı alarak Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde çalışan kızını ziyaret için Burdur’dan Karabük’e gitti.

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazeleri Burdur’da toprağa verildi.
Okulların bir haftalık tatile girmesini fırsat bilen 70 yaşındaki Muzayin Tezcan, eşi Fetiye Tezcan (58), kızı Ayşe Kayhan ve torunları Gökçe Kayhan (5 aylık) ile Mehmet Arda Şenka’yı alarak Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde çalışan kızını ziyaret için Burdur’dan Karabük’e gitti. Tezcan yönetimindeki 15 DM 923 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kente 8 kilometre kala Kızılcaören köyü yakınlarında bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada, sürücü ile birlikte eşi Fetiye Tezcan ve kızı Ayşe Kayhan, olay yerinde hayatını kaybederken, 5 aylık torunu Gökçe Kayhan ise sevk edildiği Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Mehmet Arda Şenka ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Burdur’da toprağa verildiler
Karabük’ten gelen cenazeler Burdur Belediye Cenaze Hizmetleri birimine getirildi. Cenaze işlemleri bittikten sonra 70 yaşındaki Muzayin Tezcan, eşi Ayşe Tezcan, kızları Ayşe Kayhan ve 5 aylık Gökçe Kayhan’ın cenazeleri Ulucami Avlusuna yan yana kondu. Musalla taşı yetersiz olunca cenazeler getirilen sedyeye konuldu. Kazada kayın babası- annesi ile eşini ve çocuğunu kaybeden Ferhat Kayhan ise güçlükle ayakta durdu.
Ceza İnfaz Kurumunda Görevli olan Ferhat Kayhan’ın yakınları ve iş arkadaşları yalnız bırakmadı. Ulucami’nde kılınan ikindi namazı sonrasında cenazeler aynı cenaze araca konularak Sultandere mezarlığına defnedildi. CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Gürkan Gürdoğan, aile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Adana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı yakalandıAdana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı yakalandı
Nevşehir’de her doğan ve vefat eden kişi için fidan dikiliyorNevşehir’de her doğan ve vefat eden kişi için fidan dikiliyor
Kocaeli’de kayıp gencin cansız bedeni denizde bulunduKocaeli’de kayıp gencin cansız bedeni denizde bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayranı kalçasına dokununca...

Hayranı kalçasına dokununca...

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MSB açıkladı: PKK/YPG, en az 800 DEAŞ’lıyı serbest bıraktı

'Terör örgütü 800 DEAŞ’lıyı serbest bıraktı'

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'a 'bayrak' tepkisi

KKTC bayrağı yakılmıştı! Türkiye'den sert tepki

Büşra Nur Çalar kimdir? Büşra Nur Çalar’ın kızının mevlid görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu

Büşra Nur Çalar kimdir?

KYK taahhütname onaylama nedir, nasıl yapılır? İlk KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK taahhütname onaylama nasıl yapılır?

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden terörist MİT operasyonuyla yakalandı

MSB duyurdu: 18 sivili katleden terörist MİT operasyonuyla yakalandı

Akçakale’ye atılan roketle şehit olan vatandaş gözyaşlarıyla defnedildi

Akçakale’ye atılan roketle şehit olan vatandaş gözyaşlarıyla defnedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.