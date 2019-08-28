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Trafik kazasında ölen baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 17:51 | Son Güncelleme

Trafik kazasında ölen baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi

Karabük'te geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri, memleketleri Zonguldak'ta defnedildi.

Hasan ve oğlu Erdal Korkmaz'ın cenazeleri, Ereğli ilçesine getirildi.

Cenazeler, Bayat köyü Karaosmanlar Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alındıktan sonra köy meydanında kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

- Olay

Erdal Korkmaz'ın kullandığı 67 LP 851 plakalı otomobil, dün Yenice istikametinden Karabük'e giden Erol Ş'nin kullandığı 06 BJL 755 plakalı otomobille çarpışmış, bu sırada Yenice'den Karabük'e seyir halindeki Fuat K'nin yönetimindeki 67 NN 507 plakalı hafif ticari araç da kaza yapan otomobillere çarparak şarampole düşmüştü.

Kazada Erdal Korkmaz olay yerinde, babası Hasan Korkmaz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ereğli trafik kazası Zonguldak

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