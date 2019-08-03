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Trafik kazasında ölen bekçi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 14:17 | Son Güncelleme

Trafik kazasında ölen bekçi toprağa verildi

OSMANİYE (AA) - Adana'da eşiyle yolda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden bekçi Mehmet Candemir'in cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Candemir'in cenazesi, helallik alınması için önce Çona köyündeki baba evine, daha sonra tören için Merkez Cami'ye götürüldü. Törene, Candemir'in iki hafta önce evlendiği eşi Elif Candemir, babası Dursun Candemir, kardeşleri ve yakınları katıldı. Elif Candemir ve diğer yakınları törende gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Candemir'in naaşı, köy mezarlığında defnedildi.

Adana Akıncılar Polis Merkezi'nde görevli gece bekçisi Mehmet Candemir, eşiyle dün merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde yürürken otomobilin çarpması sonucu yaralanmış, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bekçi mehmet candemir Osmaniye

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