Trafik kazasında ölen Elitok ailesi, gözyaşları arasında toprağa verildi

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da dün gece meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren baba İsmet Onur Elitok (36), anne Hilal Elitok (36) ve çocukları Anıl (2) ile Furkan Emir (9) kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çankaya'dan Etimesgut ilçesine giden İsmet Onur Elitok (36) kontrolündeki 06 BCU 771 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yön levhasının direğine çarptı. Kaza sonrası hurda yığınına dönen otomobilin parçaları metrelerce ileri fırladı. Kazada, baba İsmet Onur Elitok ile anne Hilal Elitok olay yerinde, çocukları Anıl ile Furkan Emir ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Özel bir inşaat firmasında çalışan İsmet Onur Elitok ile GSM firmasında çalışan Hilal Elitok ve çocuklarının cenazeleri, bugün ikindi namazı sonrası Karşıyaka Camisi'ne getirildi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Elitok ailesinin yakınları ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna katıldı. Elitok ailesinin tabutları üzerine karanfil bırakan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Cenazeler, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

