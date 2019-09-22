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Trafik kazasında ölen emekli müdür ve eşi son yolculuklarına uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 17:53 | Son Güncelleme

Aydın’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden emekli müdür ve eşi, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Nazilli-Bozdoğan karayolu Hamidiye Mahallesi kavşağında meydana gelmişti.

Trafik kazasında ölen emekli müdür ve eşi son yolculuklarına uğurlandı

Aydın’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden emekli müdür ve eşi, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.
Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Nazilli-Bozdoğan karayolu Hamidiye Mahallesi kavşağında meydana gelmişti. Emekli öğretmen Ahmet Emin Sıdar yönetimindeki 09 E 9595 plakalı otomobil, Bozdoğan’dan Nazilli istikametine giderken aynı yöne seyir halinde olan ve ışık tertibatı olmadığı iddia edilen balya makinesi çeken 09 RD 877 plakalı traktöre arkadan çarpmıştı. Sıdar’ın kullandığı araç, karşı şeride geçerek Tevfik Koray Gün idaresindeki 09 PH 843 plakalı otomobil ve Sezai Baş’ın kullandığı 09 U 4907 plakalı otomobillerle çarpışmıştı. Kazada hurdaya dönen araçlardan fırlayan yaralılardan Ahmet Emin Sıdar olay yerine hayatını kaybederken, Sıdar’ın eşi Kübra Sıdar ile diğer iki otomobillerde bulunan Tevfik Koray Kün, Gözde Kün ve 8 aylık kızları Arya Kün, Sezai Baş ile Gülderen Baş yaralanmıştı. Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılırken durumu ağır olan 4 yaralıdan Kübra Sıdar, yolda hayatını kaybetmişti.
Bozdoğan’daki çeşitli okullarda müdürlük yapan ve en son 2016 yılında Bozdoğan Halk Eğitim Merkezi Müdürü iken emekliye ayrılan Ahmet Emin Sıdar ve eşi Kübra Sıdar, Bozdoğan Çarşı Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karabağlar Mahallesindeki aile mezarlığına defnedildi. Cenazeye AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, AK Parti Bozdoğan İlçe Başkanı Kemal Bozoğlu, aile yakınları, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Trafik kazasında ölen emekli müdür ve eşi son yolculuklarına uğurlandı

Trafik kazasında ölen emekli müdür ve eşi son yolculuklarına uğurlandı

Trafik kazasında ölen emekli müdür ve eşi son yolculuklarına uğurlandı

Trafik kazasında ölen emekli müdür ve eşi son yolculuklarına uğurlandı

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