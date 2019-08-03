HABER

Trafik kazasında ölen emekli tuğgeneral son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 14:27 | Son Güncelleme

İzmir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden emekli Tuğgeneral Mehmet Remzi Armen, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'deki trafik kazasında yaşamını yitiren emekli Tuğgeneral Mehmet Remzi Armen, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kullandığı otomobilin İzmir-Çanakkale kara yolunun Çandarlı mevkisinde tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden 68 yaşındaki emekli Tuğgeneral Armen için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi.

Bakan Akar, camiye gelişinde avluda taziyeleri kabul eden Armen'in eşi Aydan ve kardeşi Orhan Armen ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Armen'in naaşı askerlerin omzunda top arabasına taşındı. Top arabasının arkasından yapılan ihtiram yürüyüşü sırasında askeri bando tarafından Itri'nin "Segah Tekbiri" çalındı. Daha sonra cenaze aracına alınan Armen'in naaşı defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Törene Akar ve Orgeneral Küçükakyüz'ün yanı sıra Armen'in ailesi, eski silah arkadaşları ve yakınları da katıldı.

PARTNERKimse gözünü alamadı!Kimse gözünü alamadı!
Kayseri'deki esrarengiz olayda yeni gelişme! Kayseri'deki esrarengiz olayda yeni gelişme!
Yavru ebabile başkan korumasıYavru ebabile başkan koruması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Tuğgeneral Mehmet Remzi Armen

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

BirGün yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

BirGün yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Kayseri'deki esrarengiz olayda yeni gelişme! Mektup bıraktıkları ortaya çıktı

Kayseri'deki esrarengiz olayda yeni gelişme!

Ağrı'da korku dolu anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

Ağrı'da korku dolu anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem

Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Çanakkale'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

BirGün Gazetesi yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

BirGün yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.