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Trafik kazasında ölen genç kız son yolculuğa uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 14:31 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilden fırlayarak hayatını kaybeden genç kızın cenazesi toprağa verildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilden fırlayarak yaşamını yitiren genç kız, son yolculuğa uğurlandı.

Yorgalar Mezarlığı morgundan alınan Hilal Söğütlü'nün (17) cenazesi, Arifiye ilçesindeki Sakarya Camisi'ne getirildi.

Burada taziyeleri kabul eden Söğütlü'nün yakınlarının üzgün olduğu görüldü.

Cenaze törenine, Söğütlü'nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Hilal Söğütlü'nün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Açmalar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Söğütlü'nün fenalaşan arkadaşlarına sağlık ekiplerince müdahale edildi.

- Olay

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde, dün Ferdi N'nin kullandığı 34 KR 9689 plakalı otomobil, ilçe merkezine doğru giderken virajı alamayıp refüjdeki aydınlatma direğine çarpmış, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilden fırlayan Hilal Söğütlü, olay yerinde hayatını kaybetmiş, Rümeysa O. (16) ve Yunus Emre S. (18) yaralanmıştı.

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sakarya trafik kazası

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