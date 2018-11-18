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Trafik kazasında ölen genç psikolog son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 16:18 | Son Güncelleme

Tokat'ta Erbaaspor takımını taşıyan otobüsün iki araçla çarpışması sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki Merve Önel'in cenazesi, memleketi Aydın'da toprağa verildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Erbaaspor takım otobüsünün iki araçla çarpışması sonucu yaşamını yitiren 24 yaşındaki psikolog Merve Önel, memleketi Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı.

Niksar Devlet Hastanesi'nde psikolog olarak görev yapan Merve Önel'in (24) cenaze namazı, Efeler ilçesi Karahayıt Mahallesi Posacı Zade Camisi'nde kılındı.

Tabutun üzerine Önel'in bir elbisesi bırakıldı. Namazın ardından Önel'in cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreni boyunca gözyaşı döken Önel'in ailesini, yakınları teskin etmeye çalıştı.

- Kaza

Hasan Ş'nin kullandığı 60 KF 577 plakalı Erbaaspor takım otobüsü, 16 Kasım'da sporcu ve teknik heyeti Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na bıraktıktan sonra Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkisi yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçmiş, Ahmet Baştürk idaresindeki 60 NU 421 plakalı otomobil ve aynı yönde seyir halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 02 KS 028 plakalı minibüsle çarpışmıştı.

Kazada otomobilde bulunan ve 2 ay önce ilk görev yeri olan Niksar Devlet Hastanesi'ne atandığı öğrenilen psikolog Merve Önel, olay yerinde hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

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cenaze ölü tören trafik kazası

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