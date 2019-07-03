Trafik kazasında ölen kız kardeşler anıldı

MERSİN (AA) - Mersin’de geçen sene trafik kazasında yaşamlarını yitiren Evrim ve Ekin Çakmakçı kardeşler, kazanın olduğu yerde anma programı düzenlendi.

Merkez Toroslar ilçesi Gözne yolu Sarnıç mevkisinde kuzenleri İlknur Emine Yalçın ile yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybeden Evrim (9) ve Ekin Çakmakçı (6) kardeşler için kaza yerinde anma programı yapıldı.

Baba Ali Çakmakçı, burada yaptığı konuşmada, 2 evlatlarını kaybetmenin acısını aradan bir yıl geçmesine rağmen halen yaşadıklarını söyledi.

Kazada yaralanan İlknur Emine Yalçın'ın uzun süren tedavinin ardından yaşama tutunduğunu anımsatan Çakmakçı, şunları belirtti:

"Kaza yaya geçinde oldu. Yaya geçidinde kaza değil cinayet işlenmiştir. Bir daha yüzlerimiz eskisi gibi gülmeyecek. Bu tarifsiz acıları yaşayanlar olarak 'Trafik kazaları kader değildir.' diyoruz. 'Bir daha Evrimler, Ekinler hayattan koparılmasın.' diyoruz. 'Bir daha böylesi bir acı başka anne babaları yakmasın.' diyoruz. Yaya geçidinde 2 güzel çocuğun yaşamını yitirmesine sebep olan kişiye verilen 4 yıl 2 ay cezayı kabul etmiyoruz."