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Trafik kazasında ölen kız kardeşler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 12:34 | Son Güncelleme

Mersin’de geçen yıl trafik kazasında hayatlarını kaybeden Evrim ve Ekin Çakmakçı kardeşler, kazanın olduğu yerde anıldı

MERSİN (AA) - Mersin’de geçen sene trafik kazasında yaşamlarını yitiren Evrim ve Ekin Çakmakçı kardeşler, kazanın olduğu yerde anma programı düzenlendi.

Merkez Toroslar ilçesi Gözne yolu Sarnıç mevkisinde kuzenleri İlknur Emine Yalçın ile yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybeden Evrim (9) ve Ekin Çakmakçı (6) kardeşler için kaza yerinde anma programı yapıldı.

Baba Ali Çakmakçı, burada yaptığı konuşmada, 2 evlatlarını kaybetmenin acısını aradan bir yıl geçmesine rağmen halen yaşadıklarını söyledi.

Kazada yaralanan İlknur Emine Yalçın'ın uzun süren tedavinin ardından yaşama tutunduğunu anımsatan Çakmakçı, şunları belirtti:

"Kaza yaya geçinde oldu. Yaya geçidinde kaza değil cinayet işlenmiştir. Bir daha yüzlerimiz eskisi gibi gülmeyecek. Bu tarifsiz acıları yaşayanlar olarak 'Trafik kazaları kader değildir.' diyoruz. 'Bir daha Evrimler, Ekinler hayattan koparılmasın.' diyoruz. 'Bir daha böylesi bir acı başka anne babaları yakmasın.' diyoruz. Yaya geçidinde 2 güzel çocuğun yaşamını yitirmesine sebep olan kişiye verilen 4 yıl 2 ay cezayı kabul etmiyoruz."

Anne Özlem Çakmakçı da çocuklarının ölümüne alışamadığını belirterek, "Sabah uyanıyorum bir ayağım, bir kolum eksik. Hayatım yok, hayatımın anlamı yok. Çünkü Evrim ve Ekin yok. Hayatın anlamı evlattı, evlat kokusuydu. Siz hiç çocuğunuzu toprağa gömdünüz mü, bu duyguyu bilir misiniz?" diye konuştu.

Konuşmaların ardından anne ve baba ile yakınları çocukların hayatlarını kaybettiği yere karanfiller bırakıp, yaya geçidinden yolun karşısına geçti.

- Olay

Mersin'de geçen yıl Ramazan Topal'ın kullandığı 33 EAT 61 plakalı otomobil, Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi Gözne mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ekin ve Evrim Çakmakçı ile kuzenleri Emine İlknur Yalçın'a çarpmış, 2 kız kardeş yaşamını yitirmiş, kuzenleri ağır yaralanmıştı.

Tutuklanan sürücü hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama sonunda Ramazan Topal 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Mersin trafik kazası

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