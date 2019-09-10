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Trafik kazasında ölen liseli Samet’in sınıfında hüzün var

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 19:26 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafik kazasında yaralandıktan 7 gün sonra tedavi gördüğü hastanede beyin ömlümü gerçekleşince bağışlanan organlarıyla 5 hastaya umut olan Samet Durmuş'un (16) sınıfında hüzünlü buluşma yaşandı.

Trafik kazasında ölen liseli Samet’in sınıfında hüzün var

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafik kazasında yaralandıktan 7 gün sonra tedavi gördüğü hastanede beyin ömlümü gerçekleşince bağışlanan organlarıyla 5 hastaya umut olan Samet Durmuş'un (16) sınıfında hüzünlü buluşma yaşandı. Okulların açılmasıyla bir araya gelen arkadaşları, Durmuş'un oturduğu sıraya fotoğrafı koyup, çevresini de çiçeklerle süslerken, büyük üzüntü yaşadıkları görüldü.
Kaza, 28 Temmuz günü, İnegöl ilçesi Ahmet Akyollu Caddesi AVM kavşağında meydana geldi. Alanyurt yönünden gelen Yusuf Bıyık yönetimindeki 16 ADE 330 plakalı hafif ticari araç, Samet Durmuş yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Samet Durmuş ağır yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Durmuş'un, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Organ Bağışı koordinatörlerinin görüştüğü aile, Samet Durmuş'un organlarının bağışlanmasına karar verdi. Samet Durmuş'un organları, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan operasyonla alındı. Talihsiz gencin kalbi, İstanbul Kartal Koşuyolu Hastanesi'ne, böbrekleri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yeniyüzyıl Hastanesi'ne gönderildi. Karaciğer ile korneaları ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde nakil bekleyen hastalara umut oldu.
SINIFINDA HÜZÜN VAR
Okalların açılmasıyla İnegöl Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampusu 11/D sınıfı öğrencisi olan Samet Durmuş’un sınıfında tören düzenlendi. Gencin fotoğraflarını sınıftaki sırasına koyan arkadaşları, çevresini de çeçeklerle donatırken, göz yaşlarına hakim olamadı. Samet Durmuş'un arkadaşı Mustafa Balkan, ''Samet çok iyi biriydi. Acımız çok büyük. Her ihtiyacımızda yanımızda olurdu. Her günümüz onunla geçerdi. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Allah annesine, babasına sabır versin” dedi.

FOTOĞRAFLI

Trafik kazasında ölen liseli Samet’in sınıfında hüzün varTrafik kazasında ölen liseli Samet’in sınıfında hüzün varTrafik kazasında ölen liseli Samet’in sınıfında hüzün varTrafik kazasında ölen liseli Samet’in sınıfında hüzün var

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