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Trafik kazasında ölen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 15:27 | Son Güncelleme

Yozgat'ta yeni atandığı okulda işlemlerini tamamladıktan sonra memleketi Kırıkkale'ye dönerken trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmenin cenazesi toprağa verildi

Trafik kazasında ölen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Yozgat'ta yeni atandığı okulda işlemlerini yaptırdıktan sonra memleketi Kırıkkale'ye dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki öğretmenin cenazesi defnedildi.

Öğretmen Hatice Sağkol'un cenazesi, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınarak Yahşihan ilçesi Irmak köyündeki babaevine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından genç öğretmenin cenazesi, Irmak Köyü Merkez Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, öğretmenin yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, eğitim sendikaları temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sağkol'un daha önce ücretli olarak öğretmenlik yaptığı Irmak Atatürk Ortaokulu öğrencileri, cenaze başında gözyaşı döktü.

Öğretmenin cenazesi, öğle namazına müteakip İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yahşihan'ın Mahmutlar Şarklısı köyündeki mezarlığa defnedildi.

- "3 yıldır atanmayı bekliyordu"

Amca Bilal Sağkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeninin gençliğini yaşayamadığını ve muradına eremeden hayatını kaybettiğini söyledi.

Yeğeninin Yozgat'a din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atandığını belirten Sağkol, "3 yıldır atanmayı bekliyordu. Atanmıştı. İşlemlerini yapıp, ailesiyle döndüğü sırada kaza yaptı. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Öğrencilerden Esra Demir ise öğretmenini çok sevdiğini ve olayı duyduğunda çok üzüldüğünü ifade etti.

Şimdiden öğretmenini çok özlediğini vurgulayan Demir, "Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Çok iyi ve güzel bir insandı." şeklinde konuştu.

Kazada yaralanan aile fertlerinin ise Yozgat'taki hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan son sözleşmeli öğretmen kurasında Yozgat'ın Sorgun ilçesi Doğankent beldesine atanan öğretmen Hatice Sağkol (25) ve ailesinin bulunduğu otomobil, dün Yozgat-Sivas kara yolu İnceçayır köyü mevkisinde devrilmişti. Kazada yaralanan 4 kişiden Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan Sağkol kurtarılamamıştı.

Trafik kazasında ölen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında ölen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında ölen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında ölen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

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