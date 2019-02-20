Trafik kazasında ölen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Amca Bilal Sağkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeninin gençliğini yaşayamadığını ve muradına eremeden hayatını kaybettiğini söyledi.

Sağkol'un daha önce ücretli olarak öğretmenlik yaptığı Irmak Atatürk Ortaokulu öğrencileri, cenaze başında gözyaşı döktü.

Buradaki törene, öğretmenin yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, eğitim sendikaları temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yeğeninin Yozgat'a din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atandığını belirten Sağkol, "3 yıldır atanmayı bekliyordu. Atanmıştı. İşlemlerini yapıp, ailesiyle döndüğü sırada kaza yaptı. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Öğrencilerden Esra Demir ise öğretmenini çok sevdiğini ve olayı duyduğunda çok üzüldüğünü ifade etti.

Şimdiden öğretmenini çok özlediğini vurgulayan Demir, "Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Çok iyi ve güzel bir insandı." şeklinde konuştu.

Kazada yaralanan aile fertlerinin ise Yozgat'taki hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan son sözleşmeli öğretmen kurasında Yozgat'ın Sorgun ilçesi Doğankent beldesine atanan öğretmen Hatice Sağkol (25) ve ailesinin bulunduğu otomobil, dün Yozgat-Sivas kara yolu İnceçayır köyü mevkisinde devrilmişti. Kazada yaralanan 4 kişiden Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan Sağkol kurtarılamamıştı.



