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Trafik kazasında ölen polis toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 14:19 | Son Güncelleme

Trafik kazasında ölen polis toprağa verildi

KAYSERİ (AA) - Van'daki trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Yusuf Palta'nın cenazesi memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Polis memuru Yusuf Palta için öğle vakti merkez Talas ilçesi Şehit Furkan Doğan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, baba Halil Palta ve aile yakınları, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve vatandaşlar katıldı.

Palta'nın naaşı, cenaze namazının ardından Reşadiye Mahallesi'ndeki Şehit Furkan Doğan Mezarlığı'na defnedildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde 18 Temmuz'da iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında Yusuf Palta'nın da bulunduğu 7 kişi yaralanmış, Palta, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti.

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poılis memuru Van Yusuf Palta

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