Trafik kazasında ölen sürücünün cenaze namazını babası kıldırdı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü, babasının kıldırdığı cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz Pazartesi günü motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan 25 yaşındaki Bahadır Karacan adlı sürücü, Tosya’daki ilk müdahalesi sonrasında sevk edildiği Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Burada tedavi altına alınan Karacan, 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybeden Bahadır Karacan’ın cenazesi cenazesi, din görevlisi olan babası Halim Karacan’ın kıldırdığı cenaze namazı sonrasında Asri Mezarlıkta toprağa verildi.



PARTNER Kadınların haz noktaları