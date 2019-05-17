Trafik kazasında ölen tilkinin yavruları korumaya alındı

LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, aracın çarpmasıyla ölen tilkinin 2 yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Umurca köyünde, aracın çarpması sonucu ölen tilkinin yakında bulunan yuvada yeni doğmuş 2 yavru tilki bulan köylüler durumu Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi ile Kırklareli AFAD ekibi, köye gelerek çevredekilerin yardımıyla toprak altındaki 2 yavru tilkiyi kepçe yardımıyla yuvadan aldı. Ölen tilkinin yavruları olduğu değerlendirilen 2 tilki, Kırklareli Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'nde veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. 2 yavru tilki, teslim edildikleri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'nde korumaya alındı. Yavru tilkilerin, yeterince büyüdüklerinde doğal yaşam ortamlarına geri bırakılacakları bildirildi.

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