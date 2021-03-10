HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trafik kazasında ölümden dönen kadına 13 bin TL'lik hasar masrafı şoku!

Trafik kazasında ölümden dönen kadına 13 bin TL'lik hasar masrafı şoku!

10.03.2021 11:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trafik kazasında ölümden dönen kadına 13 bin TL'lik hasar masrafı şoku!

Malatya'daki hastanede tedavi gören eşinin yanına giden kadın otomobilin çarpmasıyla ölümden döndü. Bacağına ve leğen kemiğine pilatin takılan 3 çocuk annesi, tedavisi devam ederken bir şok daha yaşadı. Sigorta şirketi, kaza geçiren kadına 13 bin 227 TL'lik hasar faturası gönderdi.

Kaza, 9 Haziran 2020’de Malatya'nın Çamurlu Mahallesi Kanyon Caddesi Hastane Kavşağı meydana geldi. Bingöl’ün Çavuşlar köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Emine Eles (41), 2012’de siroz hastalığı nedeniyle karaciğer nakli olan ve Malatya’da tedavi gören eşi Yüksel Eles’in yanına gitmek için bu şehre gitti. Malatya’da araçtan inen Eles'e, kavşakta yolun karşısına geçtiği sırada bir otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada yaralanan, bacağına ve leğen kemiğine pilatin takılan Eles, tedavisi sürerken bir şok daha yaşadı. Sürücü hakkında takipsizlik kararı çıkarken, karşı tarafın sigorta şirketi Eles'ten 13 bin 227 liralık hasar masrafı talep etti. Kocası hasta olan, kendisi de kaza geçirdiği için çalışamaz durumda olan çift, cezanın bir şekilde iptal edilmesini ve kendilerine destek olunmasını istedi.

'KAZAMI UNUTTUM AMA BU CEZA BANA GELDİ, DÜNYAM YIKILDI'

Eles, “Eşim hasta olduğu için çalışamıyor, ben de böyle oldum. 3 tane öğrenci okutuyorum. Yani bu durumun ele alınmasını rica ediyorum Kaza geçirdim, bütün suç bana verildi. Ben bir ay sonra başvurdum mahkemeye. Sanki ben gidip adamın arabasına zarar vermişim gibi. İki kez benim dünyam başıma yıkıldı” dedi.

AW263920_06

'HEM CANIMDAN HEM MALIMDAN OLDUM'

Kendisine gelen 13 bin TL'lik ceza ile ikinci kez dünyasının başına yıkıldığını aktaran Eles, “Ben bunu ödeyemem ki, çalışanım yok. Ayda bir tedavi görüyor, ben de aynı şekilde. Adalet yerini bulsun. Bunu o kadar avukatlara gösteriyorum ki o kadar bilirkişilere de danıştık ettik, yüzde 50 benim, yüzde 50 onunken, yüzde yüz bana hata verildi. Ben hem canımdan oldum hem malımdan oldum ama benim gelirim yok” ifadelerini kullandı.

AW263920_01

2012’de karaciğer nakli olan ve yüzde 70 ağır engeli bulunan Yüksel Eles ise “Ben de sürekli stent değiştiriyorum. Eşimle birlikte hastanede kaldık bayağı zaman. Bir hafta kadar önce bize bir ceza geldi. Eşime çarpan araba kaskoda arabasını yaptırmış 13 bin küsur gibi ceza geldi. Biz hem mağdur olduk hem kaza geçirdik. Yayaya araba çarpmış, adamın arabasını biz mi yapalım şimdi" ifadelerini kullandı.

AW263920_03

AW263920_05

AW263920_04

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti
Kenan Evren metrekaresini 35 liradan almıştı!Kenan Evren metrekaresini 35 liradan almıştı!
Nazar ve nazar duası nedir? Nazar ve nazar duası nedir?
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Malatya

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

Gözler cuma gününe çevrildi: Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler cuma gününe çevrildi: Erdoğan tek tek açıklayacak

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Acı haber doğrulandı! Hayatını kaybetti

Acı haber doğrulandı! Hayatını kaybetti

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Kenan Evren metrekaresini 35 liradan almıştı! O arsa ve bina müşteri bekliyor

Kenan Evren metrekaresini 35 liradan almıştı!

Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu? Çağrı Atakan’a ne oldu?

Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu?

Koronavirüsle ilgili korkutan açıklama: Mart sonunda vaka sayıları 20 binleri bulabilir

'Mart sonunda vaka sayıları 20 binleri bulabilir'

Miraç kandilinde hangi dualar okunur? Kandilde nasıl ibadet edilir?

Miraç kandilinde hangi dualar okunur?

Aksaray Valisi Aydoğdu ile kız öğrenciler arasındaki 'Müslüm Gürses' diyaloğu gülümsetti

Vali ile genç kızların gülümseten 'Müslüm Gürses' diyaloğu

Son Dakika: 81 ilde operasyon! Bin 373 kişi yakalandı

81 ilde dev operasyon! Bin 373 kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.