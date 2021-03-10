Trafik kazasında ölümden dönen kadına 13 bin TL'lik hasar masrafı şoku!

Kaza, 9 Haziran 2020’de Malatya'nın Çamurlu Mahallesi Kanyon Caddesi Hastane Kavşağı meydana geldi. Bingöl’ün Çavuşlar köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Emine Eles (41), 2012’de siroz hastalığı nedeniyle karaciğer nakli olan ve Malatya’da tedavi gören eşi Yüksel Eles’in yanına gitmek için bu şehre gitti. Malatya’da araçtan inen Eles'e, kavşakta yolun karşısına geçtiği sırada bir otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada yaralanan, bacağına ve leğen kemiğine pilatin takılan Eles, tedavisi sürerken bir şok daha yaşadı. Sürücü hakkında takipsizlik kararı çıkarken, karşı tarafın sigorta şirketi Eles'ten 13 bin 227 liralık hasar masrafı talep etti. Kocası hasta olan, kendisi de kaza geçirdiği için çalışamaz durumda olan çift, cezanın bir şekilde iptal edilmesini ve kendilerine destek olunmasını istedi.

'KAZAMI UNUTTUM AMA BU CEZA BANA GELDİ, DÜNYAM YIKILDI'

Eles, “Eşim hasta olduğu için çalışamıyor, ben de böyle oldum. 3 tane öğrenci okutuyorum. Yani bu durumun ele alınmasını rica ediyorum Kaza geçirdim, bütün suç bana verildi. Ben bir ay sonra başvurdum mahkemeye. Sanki ben gidip adamın arabasına zarar vermişim gibi. İki kez benim dünyam başıma yıkıldı” dedi.