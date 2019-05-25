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Trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 18:14 | Son Güncelleme

Fatih’te geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Kartal, bugün Pendik’de son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih’te geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Kartal, bugün Pendik’de son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen cenaze törenine katılan çok sayıda kişi, şehit polisi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Polisin yakınları cenazede ayakta durmakta zorlandı.

Fatih’te geçtiğimiz gün yaşanan olayda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli polis memurları Mustafa Kartal ile Uğurcan Aslanpay, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda hakimiyetlerini kaybederek kaza yaptı. Motosikleti kullanan polis memuru Uğurcan Aslanpay hafif yaralanırken, ağır yaralanan Mustafa Kartal ise hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 25 yaşındaki polis memuru için bugün Pendik’deki 15 Temmuz Şehitler Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, ikindi namazının öncesinde şehit polis memuru için resmi tören gerçekleştirildi. Ardından cenaze namazı ikindi namazını müteakiben kılındı. Düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınları, çok sayıda emniyet mensubu ile askeri personel ve birçok vatandaş katıldı. Cenazede şehit polisin aile yakınlarının ayakta durmakta zorlandığı gözlendi.
Cenaze, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kartal Soğanlık Mezarlığı’na götürüldü.

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