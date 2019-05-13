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Trafik kazasında şehit olan polisin cenazesi defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 14:39 | Son Güncelleme

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Hayrullah Taşköprü'nün cenazesi, Zonguldak'ta toprağa verildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Hayrullah Taşköprü, Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Taşköprü'nün (27) cenazesi, Devrek ilçesi Kabaca köyüne getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, dua edildi ve helallik alındı.

Kabaca köy camisi önünde taziyeleri kabul eden şehidin babası Hayrettin, annesi Semra ve polis eşi Yonca Taşköprü'nün güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Taşköprü'nün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Taşköprü'nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kurmay Albay Gökhan İnan, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı katıldı.

- Olay

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 11 Mayıs'ta, polis memuru Fatih Şevket Ersin idaresindeki 27 UY 10 sivil plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Yukarı İhsan Gazili köyü mevkisinde yol kenarındaki dereye devrilmişti. Kazada, polis memurlarından Ersin ve Hayrullah Taşköprü olay yerinde hayatını kaybetmiş, Muhammed Enes Yolcu ise ağır yaralanmıştı.

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