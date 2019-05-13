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Trafik kazasında şehit olan polisin cenazesi defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 15:45 | Son Güncelleme

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Fatih Şevket Ersin, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Fatih Şevket Ersin'in cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.

Şehit Ersin'in (29) naaşı, Ödemiş Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra, eşi Vesile Ersin'in babası Türker Konuş'un Zafer Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Burada helallik alındıktan sonra cenaze, Şeker Camisi'ne götürüldü. Taziyeleri kabul eden aile üyeleri, gözyaşı döktü.

Ersin'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Zungurlu Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Ödemiş Kaymakamı Kasım
Fikret Dayıoğlu, şehit polis memurunun meslektaşları ve yakınları katıldı.

Mersinli olan şehit Ersin'in, yaklaşık 1,5 yıl önce evlendiği öğrenildi.

- Olay

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 11 Mayıs'ta, polis memuru Fatih Şevket Ersin idaresindeki 27 UY 10 sivil plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Yukarı İhsan Gazili köyü mevkisinde dereye devrilmişti. Kazada, polis memurlarından Ersin ve Hayrullah Taşköprü olay yerinde hayatını kaybetmiş, Muhammed Enes Yolcu ise ağır yaralanmıştı.

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