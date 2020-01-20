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  4. Trafik kazasında seyir halindeki otomobilden böyle düştü! O anlar kamerada

Trafik kazasında seyir halindeki otomobilden böyle düştü! O anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 20.01.2020 13:38 | Son Güncelleme

Van ve Muş’ta meydana gelen 4 ayrı trafik kazası MOBESE kameralarına yansırken, kazalar hafif sıyrıklarla atlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, MOBESE kameralarına takılan kazaları yayınladı.

Muş’ta, trafik ışıklarında duran araçların hareket etmesiyle, hızını kesmeden diğer yoldan gelen iki otomobil çarpıştı. Hızı kesmeden yoluna devam etmeye çalışan otomobilde arkada oturan bir vatandaş kapının açılmasıyla hareket halindeki araçtan yere düştü.

Diğer 3 kaza ise Van’da meydana geldi. Kırmızı ışık ve trafik kuralı ihlali yapan sürücülerin sebep olduğu trafik kazaları MOBESE kameralarına yansırken, kazalar ise hafif sıyrıklarla atlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ise, kaza görüntülerinin sonunda, “Hız kurallarına uyulsaydı, bu kazalar olmayabilirdi” ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Van muş Kaza

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