Trafik kazasında taraflar arasında maske tartışması

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otobüs ve 4 otomobilin karıştığı iki ayrı trafik kazasında sürücüler arasında tartışma yaşandı. Maske takmayan ve içinde turistlerin bulunduğu otobüsün sahibi olduğu belirtilen kişiye diğer sürücü, "Masken yok bana yaklaşma" diyerek tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu üzerinde bulunan Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağında meydana geldi. Antalya’dan, Alanya istikametine seyir halindeki Mithat A.’nın kullandığı 07 SJ 101 plakalı ticari araç, köprülü kavşağın ortasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikametteki Akif G.’nin kullandığı 34 BMV 155 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun solundaki bariyerlere temas eden araç, yeniden yola yönelerek başka bir otomobile yandan çarptıktan sonra bariyerlerde durabildi.

Kazada hafif yaralanan ticari araç sürücüsü Mithat A., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Ne olduğunu anlamadım"

Ticari aracın 2 kez çarptığı otomobilin sürücüsü Akif G., ne olduğunu anlayamadığını belirterek “Normal şeridimde seyir halindeyken bir anda arkadan bir aracın otomobilime çarptığını fark ettim. Birkaç saniye bile geçmeden bu kez aynı araç bana yandan çarptı. Sanırım direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bizim kazanın ardından tur otobüsü ve 2 otomobil hafif maddi hasarlı bir kazaya karıştı” dedi.