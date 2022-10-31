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  4. Trafik kazasında vefat eden gazeteci Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında vefat eden gazeteci Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

31.10.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Ferhat Lap'ın (49) cenazesi, Amasya'da toprağa verildi.

Alanya'dan alınarak Amasya'ya getirilen Lap'ın cenazesi, Şeyhcui Mahallesi'ndeki evinin önünde, helallik alınmasının ardından Hz. Ömer Camisi'ne götürüldü.

Lap'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Şeyhcui Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Lap'ın ailesi ve yakınları ile Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve vatandaşlar katıldı

Alanya'da, H.E. (38) yönetimindeki 07 AOZ 397 plakalı minibüs, 29 Ekim Cumartesi günü D-400 kara yolu Türkler Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ferhat Lap'a çarpmıştı. Yaralanan Lap, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Amasya'da 2012 yılında otomobilin çarpması sonucu bedensel engelli olan, Sabah Gazetesi ile Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Amasya Temsilcisi Ferhat Lap, KGK Küresel Medya Çalıştayı ve Ödül Töreni için Alanya'ya gitmişti.

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trafik kazası Alanya

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