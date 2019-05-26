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Trafik kazasında yaralanan itfaiye personeli öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 12:03 | Son Güncelleme

Gaziantep'te itfaiye aracının kaza yapması sonucu yaralanan itfaiye personeli hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yangına müdahaleye giden itfaiye aracının kaza yapması sonucu yaralanan 2 itfaiye personelinden biri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, üç gün önce 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangına müdahaleye giden Ömer Balaban (35) idaresindeki 27 C 3709 plakalı itfaiye aracının Kamil Şerbetçi Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından ağaç ve duvara çarpması sonucu ağır yaralanan Balaban, tedavi gördüğü Şehitkamil Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Balaban'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ömer Balaban'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

3. Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangına müdahaleye giden Ömer Balaban idaresindeki 27 C 3709 plakalı itfaiye aracı 3 gün önce, Kamil Şerbetçi Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından ağaç ve duvara çarpışmış, kazada, sürücü ile itfaiye amiri Ömer Yaşar yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep İtfaiye personeli trafik kazası

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