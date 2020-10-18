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Trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 20:01 | Son Güncelleme

Amasya’da meydana gelen trafik kazası yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Amasya’da bulunan tünelde aracı sollamak isteyen 43 yaşındaki motosiklet sürücüsü Oktay Yurtseven direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce tünel içindeki duvara daha sonra karşıdan gelen aracın altına girerek savruldu.

Amasya’da meydana gelen trafik kazası yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Amasya’da bulunan tünelde aracı sollamak isteyen 43 yaşındaki motosiklet sürücüsü Oktay Yurtseven direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce tünel içindeki duvara daha sonra karşıdan gelen aracın altına girerek savruldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Oktay Yurtseven tedavi altına alındığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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