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Trafik kazasında yaralanan polis şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 03:51 | Son Güncelleme

Murat KORKMAZ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - SANCAKTEPE'de yol kenarında bulunan ağaçların sulanması sırasında karayoluna akan suyun zemini kayganlaştırması sonucu seyir halindeki trafik polisi Ali Ulaş, motosikletin hakimiyetini kaybederek devrildi.

Trafik kazasında yaralanan polis şehit oldu

Murat KORKMAZ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - SANCAKTEPE'de yol kenarında bulunan ağaçların sulanması sırasında karayoluna akan suyun zemini kayganlaştırması sonucu seyir halindeki trafik polisi Ali Ulaş, motosikletin hakimiyetini kaybederek devrildi. Metrelerce sürüklenerek ağır yaralanan Ulaş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Sancaktepe TEM bağlantı yolu Samandıra mevkiinde meydana geldi. Yol kenarında bulunan ağaçların sulanması sırasında karayoluna akan suyun zemini kayganlaştırması sonucu bölgeden motosikletiyle geçen trafik polisi Ali Ulaş, kontrolü kaybetti. Devrilen motosikletiyle metrelerce sürüklenen trafik polisi Ulaş'ın sol bacağı diz altından koptu. Ulaş'ı gören çevredekiler, sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ali Ulaş, kopan bacağı ile birlikte Kartal Lütfi Kırdal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı haber alan Ulaş'ın yakınları ve polis arkadaşları da hastaneye akın etti. Tedaviye alınan Ali Ulaş, kopan ayağının mikro cerrahi tarafından yerine dikilmesi için ameliyata alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da, hastaneye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı ve Ulaş'ın yakınları ile görüştü.

Şehit polis memuru için düzenlenecek törenin tarihi ve saati ile ilgili henüz bilgi verilmedi.

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