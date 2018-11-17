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Trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisinden üzücü haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 01:10 | Son Güncelleme

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu yaralanan öğrencinin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi

Antalya'da bir otomobilin çarpmasının ardından hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, üniversite yerleşkesinin kuzey kapısından çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen Kocapınar'a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ADE 243 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Kocapınar'ın, kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Üzücü haberi alan Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, kazanın meydana geldiği Hürriyet Caddesi'ne üst geçit yapılması için sosyal medyada kampanya başlattı.

Aslıhan Kocapınar için Mimarlık Fakültesinde ailesinin de katılımıyla tören yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Üniversitesi Hürriyet Caddesi trafik kazası

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