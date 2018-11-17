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Trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisinden üzücü haber

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 03:42 | Son Güncelleme

Antalya'da bir otomobilin çarpmasının ardından hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisinden üzücü haber

Alınan bilgiye göre, üniversite yerleşkesinin kuzey kapısından çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen Kocapınar'a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ADE 243 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Kocapınar'ın, kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ KAMPANYA BAŞLATTI

Üzücü haberi alan Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, kazanın meydana geldiği Hürriyet Caddesi'ne üst geçit yapılması için sosyal medyada kampanya başlattı.

Aslıhan Kocapınar için Mimarlık Fakültesinde ailesinin de katılımıyla tören yapılacak.

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(AA)

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Antalya trafik kazası Aslıhan Kocapınar beyin ölümü Akdeniz Üniversitesi öğrencileri

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