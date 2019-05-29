HABER

Trafik kazasında yaralandı, 22 gün sonra hastanede öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 10:41 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisikletinin hafif ticari araç ile çarpışması sonucu ağır yaralanan Hüseyin Can (74), 22 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisikletinin hafif ticari araç ile çarpışması sonucu ağır yaralanan Hüseyin Can (74), 22 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, 6 Mayıs günü Bursa'nın İnegöl ilçesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Muhammet Y.'nin (20) kullandığı 16 PP 600 plakalı hafif ticari araç, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde Hüseyin Can'ın (74) kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Kazada, aracın ön camına çarparak savrulan Can, ağır yaralandı. Hüseyin Can, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Muhammet Y. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 22 gündür İnegöl Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Hüseyin Can, dün akşam yaşamını yitirdi.

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Ücretini istedi, bu hale getirdiler! Ücretini istedi, bu hale getirdiler!
Kocaeli'de bayramda 10 kilometrede bir trafik ekibi bulunacakKocaeli'de bayramda 10 kilometrede bir trafik ekibi bulunacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova'da ücretini isteyen avukata darp

Ücretini istedi, bu hale getirdiler!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili son dakika gelişmesi

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu

Pençe Harekatı'nda flaş gelişme!

Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü

Harekatın ardından ABD ile kritik temas

Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçu sayılacak

Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçu sayılacak

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.