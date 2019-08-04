Karabük’te meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan otomobile yardıma duran minibüse, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. 2 ayrı kazanın meydana geldiği olayda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük
Trafik kazasında yardım için duran minibüse çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Trafik kazasında yardım için duran minibüse çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Trafik kazasında yardım için duran minibüse çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Trafik kazasında yardım için duran minibüse çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Trafik kazasında yardım için duran minibüse çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Trafik kazasında yardım için duran minibüse çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Trafik kazasında yardım için duran minibüse çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
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