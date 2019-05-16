Trafik kazasında yatalak kalan Muhammet Yusuf, 156 bin TL’lik tedavisi için yardım bekliyor

Kocaeli’de 2 yıl önce bir otomobilin çarpması sonucu beyin fonksiyonlarını tamamen kaybederek yatalak hale gelen 9 yaşındaki Muhammet Yusuf adlı çocuklarınının tedavi sürecinde tüm imkanlarını tüketen Usanmaz ailesi, son umutları olan ve 156 bin TL tutan kök hücre tedavisi için duyarlı vatandaşlar ile yetkililerden yardım bekliyor.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde geçirdiği kaza sonucu beyin fonksiyonlarını kaybederek yatalak hale gelen Muhammet Yusuf Usanmaz’ın eski günlerine döndürmek isteyen ailesi, son çare gördükleri ve 156 bin TL tutan kök hücre tedavisi için yardım bekliyor. Özlem ve Halil Usanmaz çiftinin 9 yaşındaki oğulları Muhammet Yusuf, 23 Ekim 2017 yılında Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yoldan karşıdan karşıya geçmek isterken hızla gelen bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan Muhammmet Yusuf Usanmaz, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Doktorların ’yaşamaz’ dediği Muhammet, hayata tutunarak 17 günlük yaşam savaşını kazandı. Gözlerini açan Muhammet Yusuf toplamda 120 gün süren hastane tedavisinin ardından beyin fonksiyonlarını tamamen yitirmiş ve yatalak halde taburcu edildi.

Tedavi sürecinde tüm maddi imkanlarını tüketen aile çaresiz

Kaza gününden itibaren çocuklarının byin fonksiyonlarını yeniden çalıştırıp yürümesi hayali ile tedavi ettirmek adına tüm maddi imkanlarını tüketen Usanmaz ailesinin son umudu ise doktorların önerdiği kök hücre tedavisi oldu. 6 kur süredek tedavinin toplam maliyetinin 156 bin TL olduğunu söyleyen Usanmaz ailesi, maddi imkanlarının tükendiğini söyleyerek Muhammet Yusuf’un yeniden eski günlerine dönmesi için duyarlı vatandaşlardan ve yetkililerden yardım talep ettiler. Kalbi durdu komaya girdi 120 günlük tedavi sonrası taburcu oldu

Geçirdiği trafik kazası sonucu Muhammet Yusuf’ta yaygın beyin hasarı ve tramvası oluştuğunu söyleyen anne Özlem Usanmaz, “Kaza sonrası kalbi durdu. Daha sonra aicil müdahale yapılan hastaneden başka bir yere sevk edildi. Burada 23. günde komadan çıktı. 56. günde yoğun bakımda yaşadığı enfeksiyondan dolayı trakeostomisi(gırtlak borusu) açıldı. 80. günde de çocuk servisine çıkarıldı. Daha sonra bir Farabi Devlet Hastanesi Palyatif servisindeki 22 günlük tedavisinden sonra bir vakıf hastanesinde 15gün süren tedavisi sonrası eve geldi. Evde uyaranları çok arttığı için çamaşır makinesi sesinden nöbet geçirdi. Daha sonra kaldırdığımız özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Orda da Muhammet Yusuf’a Hidrosefali tanısı konuldu” dedi.

Kök hücre tedavisinin son şans olduğu kanısına varıldı

İlerleyen süreçte Muhammet Yusuf’un bilinci tamamen açıldığını ve fizik tedaviye başladığını belirten anne Usanmaz, “9 haftalık başarılı bir fizik tedavi gördükten sonra biz tekrar evimize geldik. Muhammet Yusuf’un tedavisi uzun ve sabırlı bir süre gerektiriyor. Bununla birlikte biz farklı tedavi arayışları içerisine girdik. Bu süre içinde Muhammet Yusuf’un kök hücre tedavisine uygun olduğunu kanısına varıldı. Heyetle birlikte raporları onaylandı. Daha sonra da Sağlık Bakanlığına gönderildi. Bakanlık da kök hücre tedavisine uygundur onayını verdi” diye konuştu. “Oğluma bir yaşam sansı vermelerini istiyorum”

Kök hücre tedavisinin maddi külfetini karşılayamadıklarını anlatan Özlem Usanmaz, “Maddi külfeti yüksek bir tedavi. Her kürü için 20 bin TL artı 6 bin TL’de ameliyat ve tetkik süreçleri tutuyor. Toplamda 156 bin TL yapmaktadır. Biz de maddi durumu çok iyi olan bir aile değiliz. Muhammet Yusuf’un bu sürecinde eşim uzun süre işsiz kaldı. Girdiği işlerden kısa sürede işine son verildi. Tedavi süreçleri uzun ve külfetti olduğu için de biz bunun altından kalkamadık. Devletimizden, duyarlı vatandaşlarımızdan Muhammet Yusuf’a el atmalarını istiyoruz. Muhammet Yusuf’un son tedavi yöntemini kullanarak şansımızı denemek istiyoruz. Maddi imkanlarımız keşke olsaydı kendimiz yapabilseydik. Ama eminim ki buna el atmak isteyen duyarlı vatandaşlarımız olmak isteyecek. Bunun için herkesten duyarlı olup, oğluma bir yaşam sansı vermelerini, eski haline dönme şansına onların da el atmalarını istiyorum” şeklinde konuştu.

Tedavi için ilk yardım Sinoplular’dan geldi

Öte yandan, ailenin yardım arayışlarına ise ilk olarak Kocaeli ve İstanbul Sinop Dernekler Federasyonu cevap verdi. Aileye ulaşan dernek yöneticileri, kendi aralarında topladıkları para ile Muhammet Yusuf’un ilk kök hücre tedavisi kürüne başlamasını sağladı. Hastaneye kaldırılan Muhammet Yusuf’un tedavisi için kök hücre ayrıştırma işlemine başlandığı öğrenildi. Usanmaz ailesi ise tedavi sonrasında Muhammet Yusuf’un yeniden ayağa kalkacağı ümidi ile yardımseverlerden el uzatmalarını bekliyor.

Trafik kazasında yatalak kalan Muhammet Yusuf, 156 bin TL’lik tedavisi için yardım bekliyor

Trafik kazasında yatalak kalan Muhammet Yusuf, 156 bin TL’lik tedavisi için yardım bekliyor

Trafik kazasında yatalak kalan Muhammet Yusuf, 156 bin TL’lik tedavisi için yardım bekliyor

Trafik kazasında yatalak kalan Muhammet Yusuf, 156 bin TL’lik tedavisi için yardım bekliyor

Trafik kazasında yatalak kalan Muhammet Yusuf, 156 bin TL’lik tedavisi için yardım bekliyor

Trafik kazasında yatalak kalan Muhammet Yusuf, 156 bin TL’lik tedavisi için yardım bekliyor

Trafik kazasında yatalak kalan Muhammet Yusuf, 156 bin TL’lik tedavisi için yardım bekliyor