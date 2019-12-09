Trafik kazasından sonra okçuluğa başladı, Türkiye üçüncüsü oldu

İSTANBUL (AA) - Geçirdiği trafik kazası sonrasında tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Ahmet Avşar'ın hayatı, 1,5 yıl önce başladığı okçuluk sporu sayesinde değişti.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından 23-24 Kasım'da Salon Okçuluk İstanbul İl Şampiyonasına katılan Bağcılar Belediyesi Engelli Okçuluk takımından Ahmet Avşar, makaralı yay büyükler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyayı elde etti. 1,5 yıl önce başlayan spor hayatında ilk madalyasını kazanan Avşar, madalyasını kendisine hayat ışığı olan 4 yaşındaki kızı Berfin'e hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avşar, 2004'te geçirdiği kazanın ardından felç kaldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Askerden yeni dönmüş ve tekstil atölyesindeki işime devam ediyordum. Evlilik planları yapıyordum. Aniden yaşadığım bu kaza geleceğe ilişkin bütün düşüncelerimi yok etti. 3 ay hastane süreci yaşadım. Tekerlekli sandalyeye mahkum olmayı kabullenemiyordum. Yürümek için çok mücadele ettim. Sadece Türkiye değil dünyadaki bütün gelişmeleri takip ettim. Ayağa kalkabilmek için bilimsel olsun olmasın duyduğum her şeyi denedim ama olmadı. Düzelme olmayacağını anlayınca durumumu kabullendim."