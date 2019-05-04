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Trafik kazasından Türkiye birinciliğine

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 09:14 | Son Güncelleme

TÜBİTAK’ın geçen yıl 12.’sini düzenlediği Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması’na giderken geçirdiği kazada yaralanması üzerine yarışmaya katılamayan Amasyalı Tolga Döğen, yaklaşık 4 ay tedavi gördükten sonra tasarladığı ‘Milli Güvenlik Aracı-Lazerle İletişim’ adlı yerli ve milli projesi ile aynı yarışmanın bu yılki finalinde Türkiye birinciliği kazandı.Geçen yılki bölge finalinde birinci seçilmesiyle Türkiye finallerinin yolunu tutup arkadaşları ve öğretmenlerinin içinde bulunduğu minibüsün Yozgat’ta yaptığı kaza sonucu omzundan ağır şekilde yaralanması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan deri nakli ameliyatı ve sonrasındaki zorlu rehabilitasyon sürecinin peşinden tekrardan kolları sıvayan 13 yaşındaki başarılı öğrenci bu sefer hayalini kurduğu birinciliğe bin 329 proje arasından ulaştı.Geçirdiği kaza üzerine yarışmaya katılamadığından dolayı çok üzülen ancak azmedip bu sefer daha da iddialı bir çalışma yapmak için öğretmeni Bahadır Özen’in danışmanlığında arkadaşı Berkay Zobu ile birlikte ‘Milli Güvenlik Aracı - Lazerle İletişim’ adlı tasarladığı yerli ve milli projesi TÜBİTAK 13.

TÜBİTAK’ın geçen yıl 12.’sini düzenlediği Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması’na giderken geçirdiği kazada yaralanması üzerine yarışmaya katılamayan Amasyalı Tolga Döğen, yaklaşık 4 ay tedavi gördükten sonra tasarladığı ‘Milli Güvenlik Aracı-Lazerle İletişim’ adlı yerli ve milli projesi ile aynı yarışmanın bu yılki finalinde Türkiye birinciliği kazandı.
Geçen yılki bölge finalinde birinci seçilmesiyle Türkiye finallerinin yolunu tutup arkadaşları ve öğretmenlerinin içinde bulunduğu minibüsün Yozgat’ta yaptığı kaza sonucu omzundan ağır şekilde yaralanması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan deri nakli ameliyatı ve sonrasındaki zorlu rehabilitasyon sürecinin peşinden tekrardan kolları sıvayan 13 yaşındaki başarılı öğrenci bu sefer hayalini kurduğu birinciliğe bin 329 proje arasından ulaştı.
Geçirdiği kaza üzerine yarışmaya katılamadığından dolayı çok üzülen ancak azmedip bu sefer daha da iddialı bir çalışma yapmak için öğretmeni Bahadır Özen’in danışmanlığında arkadaşı Berkay Zobu ile birlikte ‘Milli Güvenlik Aracı - Lazerle İletişim’ adlı tasarladığı yerli ve milli projesi TÜBİTAK 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması’nda fizik alanında birinci olan Döğen, eğitim gördüğü Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi’nin de gururu oldu.
Geliştirdiği sistem sayesinde askeri araçların lazer ışınlarıyla birbirleri arasında iletişim sağladığını anlatan Döğen, askeri haberleşmede kullanılan bilinen mevcut sistemlerin dış etkenlerle devre dışı bırakılabileceğine karşın alternatif bir çözüm geliştirdiklerine işaret etti.

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