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  4. Trafik kazasının ardından ortalık karıştı! Polis kavgayı güçlükle ayırdı

Trafik kazasının ardından ortalık karıştı! Polis kavgayı güçlükle ayırdı

25.11.2020 18:39 | Son Güncelleme:
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Trafik kazasının ardından ortalık karıştı! Polis kavgayı güçlükle ayırdı

Edirne'de, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan H.A.'nın arkadaşları, otomobil sürücüsü O.T.'yi darp etti. Polis arbedeyi güçlükle sonlandırırken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaza, Karaağaç Mahallesi kara yolu üzerindeki İki Köprü mevkisinde meydana geldi. H.A., kullandığı motosiklet ile Edirne yönüne giderken, karşı yönden gelen O.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü H.A. yaralanırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından tedavisi için ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

YARALI YAKINLARI OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜ DÖVDÜ

Kazayı duyup olay yerine gelen yaralı motosiklet sürücüsü H.A.'nın arkadaşları, otomobil sürücüsü O.T.'yi tekme- tokat darbetmeye başladı. Bu sırada araya giren polis ekipleri O.T.'yi kurtarıp, kalabalığı güçlükle dağıttı. O.T.'nin şikayeti üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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