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  4. Trafik kazasının olduğu yerden geçiyordu! Kavgayı ayırmak için geldi, bekçiyi bıçakladı

Trafik kazasının olduğu yerden geçiyordu! Kavgayı ayırmak için geldi, bekçiyi bıçakladı

20.06.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt’ta akılalmaz bir kavga ve bıçaklama olayı meydana geldi. Bir trafik kazasının ardından yaşlı adam ile bekçi arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. O sırada oradan geçen bir kişi kavgayı ayırmak için araya girdi. Sonrasında şahıs kavgaya müdahil olarak bekçiyi 3 yerinden bıçakladı. Bekçi hastaneye kaldırılırken şüpheli ise gözaltına alındı.

Trafik kazasının olduğu yerden geçiyordu! Kavgayı ayırmak için geldi, bekçiyi bıçakladı

Akıllara durgunluk veren olay, bugün öğle saatlerinde Bayburt merkez Tuzcuzade Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, maddi hasarlı trafik kazası sonrasında yaşlı adam ile bekçi arasında tartışma yaşandı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

KAVGAYI AYIRMAK İÇİN GELDİ, BEKÇİYİ BIÇAKLADI

O esnada oradan geçen O.A., isimli 24 yaşındaki genç adam kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada duruma öfkelenerek kavgaya müdahil olan O.A., cebinden çıkardığı bıçakla bekçiyi 3 yerinden bıçakladı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan bekçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli O.A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bekçi Bayburt
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