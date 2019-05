Trafik kazasıyla erken doğum yapan anneye rapor şoku

ANKARA'da, alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı araçta yaralanan 5,5 aylık hamile Emine Kartal (31), kazanın etkisiyle prematüre doğum yaptı. 1 kilo 4 gram dünyaya gelen Can Eyyüb Kartal'da, annesinin aldığı darbeye bağlı gelişen '4,5 santimetre beyin kanaması' tespit edildi. Doktorların 'yaşamaz' dediği Can bebek, 14 ayda 4 beyin, bir göz ameliyatı geçirdi. Oğlunu yaşatmak için mücadele veren Emine Kartal, Ankara Adli Tıp Kurumu'nun raporu ile yıkıldı. Kaza tespit tutanağında kusurlu bulunan ve 0.78 promil alkollü olan sürücü S.S.'nin, raporda kusurlu olmadığı belirtildi.

Kaza, geçen yıl Ocak ayında Altındağ Samsun Yolu'nda meydana geldi. Akşam yemeği için çıktıkları eve dönmek için yola çıkan Emine Kartal ve dini nikahlı eşi Eyüp Güvercin çiftinin bulunduğu otomobile, sola dönmek için şerit değiştirdikleri sırada, arkadan gelen S.S. yönetimindeki otomobil çarptı. Takla atarak ters dönen otomobilde 5,5 aylık hamile Emine Kartal ile Eyüp Güvercin yaralandı. Hastaneye kaldırılan çiftten Emine Kartal'a, düşük yapma riski olduğu için ilaç tedavisi uygulandı. Emine Kartal, kazadan yaklaşık 1,5 ay sonra ise prematüre doğum yaptım. 1 kilo 4 gram dünyaya gelen Can Eyyüp Kartal'da, kazada annesinin aldığı darbeye bağlı gelişen ve nadir görülen 4,5 santimetre beyin kanaması saptandı. Makineye bağlanan ve sürekli kalbi duran, 98 gün yoğun bakımda kalan, beyninin üçte ikisi gelişmeyen, doktorların 'yaşamaz' dediği Can bebek, şimdi 14 aylık oldu. Can bebek, bu sürede 4 beyin ameliyatı, 1 göz ameliyatı geçirdi.